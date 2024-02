Geen twijfel mogelijk? "Over vijf jaar de beste transfer van allemaal"

Royal Antwerp FC verloor van 'zijn' KV Mechelen. Maar het respect voor The Great Old is bijzonder groot bij Evert Winkelmans.

Al heel zijn leven is Evert Winkelmans supporter van KV Mechelen. De prachtige overwinning van afgelopen weekend doet heel veel deugd voor Malinwa, maar Winkelmans heeft ook enorm veel respect voor wat Antwerp aan het neerzetten is. Het succes van vorig jaar is te wijten aan de financiële middelen van Paul Gheysens, de keuzes van Marc Overmars, maar ook de groeiende jeugdwerking van de club. En daar lijkt de toekomst van de club helemaal te liggen. Op George en Doumbia moet Antwerp cashen “De komst van Kindermans kan over vijf jaar de beste transfer van allemaal blijken”, vertelt Evert Winkelmans aan Gazet van Antwerpen. “Credits ook aan Mark van Bommel en Marc Overmars die durven te zeggen: 'We zetten Van den Bosch, we zetten Corbanie, we betalen 6,5 miljoen euro voor de 16-jarige Ilenikhena,…'” Alderweireld of Janssen naar KV Mechelen halen, dat lijkt voor Winkelmans niet de juiste keuze. “Als ik slim ben, neem ik Ilenikhena. Hij gaat ons direct uit de schulden helpen. Zie wat er met Thiago van Club Brugge is gebeurd”, gaat hij verder. Als George volgend jaar 15 keer scoort, dan is hij volgens Winkelmans ook 35 miljoen euro waard. “Crazy. Puik gedaan van Overmars. Jongens als George en Doumbia gaan Antwerp break-even krijgen.”