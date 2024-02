Hazard legt zijn bizarre goalviering uit en er zit een heel verhaal achter: "De schuld van mijn kinderen"

Thorgan Hazard scoorde de belangrijke gelijkmaker tegen STVV. De aanvaller deed dat op nogal onorthodoxe manier, daar was zijn neus getuige van. Die zag helemaal rood van het raken van de bal. Maar ook zijn viering was toch wel speciaal te noemen.

Hazard gaf eerlijk toe dat hij met een gelukje de bal via de grond over doelman Suzuki kopte. "Jaja, het was expres (lacht) Normaal kom ik niet in de box om te koppen, want dat is niet mijn spel. Maar nu voelde ik dat de bal daar ging komen en ik ging er vol voor. Ik raakte hem ook vol met mijn neus, zoals jullie kunnen zien", lachte hij.

En dan die viering. Hij vloog over het veld met de armen gespreid als een vogel. "(lacht) Ja, kijk, mijn kinderen waren triest omdat onze kanari Toto is overleden. Ik haalde hem uit een asiel toen ik in Dortmund speelde. We hebben er nog twee andere, maar Toto stierf onlangs dus."

"En mijn kinderen vroegen dat ik als eerbetoon aan Toto iets zou doen als ik scoorde. Je ziet: zij beslissen nu hoe ik mijn goals vier. Als ik in de toekomst nog bizarre dingen doe, is het met mijn kinderen hun schuld", sloot hij af met een knipoog.