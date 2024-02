Weten ze bij Anderlecht héél goed waarmee ze bezig zijn? Schmeichel geeft aan hoe paars-wit zich naar titel wil knokken

Kasper Schmeichel groeit stilaan naar zijn beste niveau toe. De doelman van RSC Anderlecht wil vooral in de play-offs beslissend zijn voor de Belgische recordkampioen. De 37-jarige weet heel goed hoe de paars-witte titelkansen het grootst zijn.

"Ik heb al in ploegen gespeeld die prijzen hebben gewonnen", verwijst Kasper Schmeichel na de overwinning tegen STVV onder meer naar het kampioenensprookje van enkele seizoenen geleden met Leicester City. "Ik weet dus goed genoeg wat er nodig is om voor een titel of voor een andere prijs te spelen."

Vooral het zogenaamde momentum is volgens de Deense doelman héél belangrijk. "Het is vooral belangrijk om te pieken op het juiste moment. En dan bedoel ik niet alleen het winnen van wedstrijden, maar er ook voor zorgen dat de kern zo fit mogelijk is op de beslissende momenten."

Union SG telt momenteel acht punten voorsprong op Anderlecht. Stel dat de Champions Play-Off nu zou starten is dat een voorsprong van vier punten. Dat is perfect overbrugbaar - in dat opzicht heeft Anderlecht alle kansen in eigen handen - maar ook Schmeichel beseft dat de kloof zo klein mogelijk moet zijn.

Hoe groot zijn de titelkansen van RSC Anderlecht?

"We spreken momenteel nog niet over een titel in de kleedkamer", besluit de doelman. "Union is de op te jagen ploeg. Zij staan al een volledig seizoen aan de leiding. We moeten er de komende weken voor zorgen dat die kloof niet groter zal worden. Te beginnen met de wedstrijd van komende zondag bij Club Brugge."