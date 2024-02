📷 Speelt Anderlecht Dolberg al kwijt? 'Twee ploegen in de running voor Deense spits'

RSC Anderlecht trok afgelopen zomer Kasper Dolberg aan. De Deense spits zou het schip volgende zomer alweer kunnen verlaten.

RSC Anderlecht betaalde afgelopen zomer 5 miljoen euro om Kasper Dolberg over te nemen van OGC Nice. Paarswit bood de Deense aanvaller een contract aan tot 30 juni 2027.

Volgens de Turkse transferspecialist Ekrem Konur zit een terugkeer naar de Spaanse competitie, waar Dolberg al in actie kwam bij Sevilla, er deze zomer weer helemaal in.

Dolberg speelde al zes maanden voor Sevilla, maar een groot succes was dat niet. Hij mocht amper acht keer meespelen in La Liga. Volgens Konur hebben Girona FC and Valencia FC de nodige interesse om Dolberg terug naar La Liga te halen. Bij Anderlecht vond hij het juiste ritme ondertussen terug na een moeilijke periode. Voor paarswit scoorde hij dit seizoen al twaalf keer.

De marktwaarde van Dolberg bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 10 miljoen euro. Als Anderlecht dat bedrag kan krijgen, dan maakt het een mooie winst op de verkoop.