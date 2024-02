Waarom mag publiekslieveling van Anderlecht niet meer aan wedstrijden beginnen? Dit is dé echte reden voor het bankzitterstatuut van Theo Leoni

Theo Leoni is zijn basisplaats bij RSC Anderlecht kwijt. Brian Riemer geeft dezer dagen de voorkeur aan een middenveld zonder de publiekslieveling. En ondertussen kennen we ook de echte reden voor zijn nieuwe statuut.

"Oooooh Theo Leoni", rolde gisteren vlak voor de koffiepauze van de tribunes in het Lotto Park. RSC Anderlecht keek op dat moment tegen een 0-1-achterstand aan tegen STVV. De reden: een fout van Kristian Arnstadt, maar vooral traag en voorspelbaar voetbal. Brian Riemer koos - net zoals de voorbije weken - voor een middenveld met Mats Rits, Mario Stroeykens en Yari Verschaeren.

De vorm van Verschaeren is de voorbije weken - al moet het gezegd: de middenvelder kwam er na de koffie wél door - in dalende lijn. En dat is niet abnormaal. Verschaeren liet zich na maandenlang blessureleed meteen zien en ervaart daar nu de weerbots van. En toch blijft de zevenvoudig Rode Duivel de voorkeur genieten op Leoni. Al krijgt laatstgenoemde wel wekelijks zijn speelminuten.

© photonews

De reden is héél duidelijk. Voor Jesper Fredberg - en dus ook voor Riemer - staat Verschaeren gelijk aan héél véél geld. We schreven enkele maanden geleden al dat het jeugdproduct van paars-wit absoluut moét spelen. De Denen van Anderlecht hebben namelijk een duidelijk plan voor ogen met de 22-jarige middenvelder. Dat kan u VIA DEZE LINK nog eens nalezen.

Wie zal er de komende weken spelen bij RSC Anderlecht?

Het is meteen dé reden waarom Verschaeren ook de komende weken gewoon zal blijven starten aan de wedstrijden. Enkel op die manier - en een titel kan hierbij alleen maar helpen - kan Verschaeren deze of volgende zomer een smak geld opbrengen. De concurrentie op het paars-witte middenveld blijft ondertussen moordend. Ook Thomas Delaney is (zo goed als) klaar om zijn wederoptreden te maken.