Verschaeren moét spelen en dat heeft een reden: 'Dit héél duidelijke plan heeft Fredberg voor ogen met middenvelder van Anderlecht'

Yari Verschaeren is terug. De middenvelder is na maandenlang blessureleed klaar om RSC Anderlecht te helpen in de titelstrijd. En hij zal een héél belangrijke rol krijgen.

Brian Riemer en Jesper Fredberg tellen al maanden af naar de terugkeer van Yari Verschaeren. Het paars-witte middenveld draait dan wel, maar de Denen hebben een plan met de Rode Duivel in gedachten. En ze verwachten héél véél van hem. Of beter gezegd: Fredberg heeft een duidelijk plan voor ogen. De sportieve baas van paars-wit ziet namelijk een zak geld in Verschaeren. La Dernière Heure weet dat de middenvelder zal worden klaargestoomd om een toptransfer te maken. Voorbereiden op toptransfer Het is de bedoeling dat Verschaeren de komende maanden naar zijn niveau kan toegroeien om volgend seizoen dé patron van paars-wit te worden. Fredberg hoopt dan ook op een effect à la Bart Verbruggen. Zorgt Verschaeren voor een nieuwe lichting inkomende transfers bij Anderlecht? Het is alleszins de bedoeling.







