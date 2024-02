🎥 Kasper Schmeichel spreekt klare taal over de status van RSC Anderlecht

De status van RSC Anderlecht is de laatste jaren onder druk komen te staan. Dat Kasper Schmeichel nu onder de lat staat bij paars-wit, bewijst dat het nog altijd die grote club van weleer is.

Inmiddels zijn we er al gewend aan geraakt, maar het blijft frappant dat een 99-voudig international en ex-keeper van Man City en Leicester nu het Anderlecht-doel verdedigt. "Het zit zo: er is niets waar ik meer van houd dan van winnen", benadrukt Schmeichel in de RSCA Podcast dat zijn winnarsmentaliteit nog altijd intact is.

"En ik wilde altijd ergens spelen waar het niet alleen verwacht wordt dat je gaat winnen, maar waar geëist wordt dat je wint. Anderlecht heeft een enorme geschiedenis met Denemarken." Niet enkel door de recente Deense invloeden, maar ook dankzij namen als Morten Olsen, Per Friman en Henrik Andersen.

Dat brengt dus wel wat teweeg. "Je kent de club, je kent de geschiedenis van de club. En ikzelf weet dat door samen te spelen met voetballers die hier al gespeeld hebben. Je weet dat bij deze club verwacht wordt dat er gewonnen wordt. En het is te lang geleden dat we iets gewonnen hebben."

Kasper Schmeichel is met Anderlecht dus duidelijk op prijzenjacht. Afwachten of er dit seizoen nog iets uit de bus valt.