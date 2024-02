Jürgen Klopp schrikt van Rode Duivel: "En ze hebben hem uitgeleend?"

Jürgen Klopp kon het op zijn persconferentie niet laten om een flinke sneer uit te delen aan Arsenal. Daarin betrok hij ook een Rode Duivel en gaf hem de nodige complimenten.

De titelstrijd woedt in de Premier League duidelijk op volle toeren en je tegenstander wat jennen hoort daar volgens de coach van Liverpool dan ook bij.

Bij zijn vooruitblik op de wedstrijd tussen Liverpool en Luton Town kon hij het niet laten om over Albert Sambi Lokonga te spreken. "Als je Lokonga ziet spelen, denk je toch: best opvallend dat Arsenal hem verhuurt", klonk het met zijn typische lach.

Een terechtwijzing naar zijn collega Mikel Arteta die de Rode Duivel dit seizoen niet nodig had bij Arsenal en volgens de laatste geruchten ook volgend seizoen geen beroep op hem wil doen.

Dat zou een stevige streep door de rekening van de speler zijn. Hij wilde zich bij Luton Town dit seizoen laten zien om volgend jaar er weer te staan voor The Gunners, maar ook om het EK te halen met de Rode Duivels.

??? Jurgen Klopp: “When you see Albert Sambi-Lokonga playing and you think… oh! He’s an Arsenal player and they loaned him? Interesting”. pic.twitter.com/rQ515CHde8