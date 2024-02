Spelers KRC Genk kijken vreemd op: Vertrokken speler staat opnieuw voor de deur

Het kan verkeren en dat geldt ook op de transfermarkt. KRC Genk zag een tijdens de wintermercato vertrokken speler plots terugkeren.

Ruim een week geleden nam Victory Beniangba afscheid van zijn ploegmaats en trok de Nigeriaanse spits richting Rode Ster Belgrado.

Maar de transfer is blijkbaar afgeblazen en dus staat Beniangba donderdag opnieuw in Genk om er mee te trainen met de beloften, zo schrijft Het Belang van Limburg.

Geen akkoord op clubniveau

Beniangba had een persoonlijk akkoord bereikt met de Servische club, maar Rode Ster Belgrado en KRC Genk kwamen er finaal niet uit. Wat er precies verkeerd gelopen is, daar wil men bij de Limburgers niet over uitwijken.

Vorige week woensdag was hij vertrokken richting Servië, met de bedoeling de transfer voor vrijdag af te handelen. Maandag arriveerde hij terug in Genk, op dinsdag en woensdag hebben de spelers van Jong Genk, waardoor hij pas donderdag opnieuw zal meetrainen.

Rode Ster Belgrado staat momenteel op de tweede plaats in de Servische competitie, na aartsrivaal Partizan.