'KRC Genk ziet spits in vorm deze week nog vertrekken'

KRC Genk zal deze week nog zeker één speler de ploeg zien verlaten. Hij zou al afscheid genomen hebben van zijn ploegmaten.

Niet alle Europese transfermarkten zijn ondertussen al dicht. In Servië wordt de wintermercato pas vrijdag afgesloten. Rode Ster Belgrado ziet dan ook nog een mogelijkheid om een speler van KRC Genk weg te kapen. De transfer zou nog niet helemaal rond zijn, maar de speler zou wel al afscheid genomen hebben van zijn ploegmaten.

Het gaat om de jonge spits Victory Beniangba, zo meldt Het Belang van Limburg, die na de winterstop in grote doen is bij Jong Genk. Hij scoorde drie keer in de laatste vijf wedstrijden.

Van Egypte naar KRC Genk

Een man in vorm dus en die zien ze bij Rode Ster Belgrado heel graag komen. De ploeg staat momenteel in de Super Liga op een tweede plaats, met één puntje achterstand op stadsgenoot en grote rivaal Partizan.

De Nigeriaanse spits werd door KRC Genk indertijd weggeplukt bij Cleopatra FC, een ploeg uit de Egyptische hoofdstad Caïro. In zijn eerste seizoen, met Hans Somers als trainer, scoorde hij 6 keer in 22 wedstrijden. Dit jaar zat hij aan 8 goals in 21 matchen.