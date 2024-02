Voorzitter van KRC Genk doet boekje open over 'geheime gesprekken' van topclubs

Vorige week lekte uit dat de grote clubs uit de Jupiler Pro League geheim overleg houden. Voorzitter Peter Croonen van KRC Genk legt een en ander uit.

De grote clubs uit de Jupiler Pro League houden in het geheim overleg om hun belangen te verdedigen, zo raakte vorige week bekend. Dat gebeurde vooral in de context van het nieuwe mediacontract dat afgesloten moet worden.

Voorzitter Peter Croonen moet bij Het Belang van Limburg stevig grijnzen als hij gevraagd wordt wat er zo geheim is dat dit in een bijzonder overleg tussen de grote clubs moet gebeuren.

“Wat mij betreft moeten die niet in het geheim plaatsvinden”, klinkt het bij de voorzitter van de Limburgers. Hij ziet de noodzaak van een dergelijk overleg echter wel in.

Grote uitdagingen in Europees voetbal

“Het is niet alleen logisch, maar ook noodzakelijk dat de grote clubs samen nadenken over de toekomst van het Belgisch voetbal. Hopelijk komt daar iets uit wat tot een gezamenlijke visie kan leiden.”

Er komen immers heel veel nieuwe uitdagingen op onze clubs af, zo geeft Croonen nog mee. “Want het internationaal toneel is in volle verandering. Van mediarechten over het opzet van de Europese competities tot multiclub-ownerships: we zullen met z'n allen goed voorbereid moeten zijn om ons staande te kunnen houden”, geeft hij nog mee.