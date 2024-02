Isaak Davies wil KV Kortrijk-fans nog mooi cadeau geven en laat zich uit over toekomst: "Het kan snel gaan"

KV Kortrijk staat momenteel alleen laatste in de Jupiler Pro League. Met nog vier wedstrijden te gaan in de reguliere competitie zal de club alles moeten doen om niet te degraderen.

KV Kortrijk staat laatste in de JPL met 18 punten. Met nog vier wedstrijden te gaan in de reguliere competitie lijkt het er sterk op dat de club playdowns zal spelen.

Isaak Davies werd afgelopen zomer gehuurd van Cardiff City. Hij zou normaal gezien na het einde van dit seizoen terugkeren naar de club uit Wales, maar hij geeft aan dat "het snel kan gaan".

"In België ben ik een betere speler geworden en daar ben ik KVK enorm dankbaar voor. Ik wil hen bedanken door deze geweldige club in eerste klasse te houden. Daarna keer ik normaal terug naar Cardiff, maar je weet natuurlijk nooit. In voetbal kan het namelijk snel gaan", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.