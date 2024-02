Jan Vertonghen heeft nieuwe investering gevonden: "Had ik dit maar eerder ontdekt"

Het bedrijf Hylyght uit Gent specialiseert zich in de ontwikkeling van software voor blessurepreventie en -herstel. Met een kapitaalinjectie van 375.000 euro, waarvan Rode Duivel Jan Vertonghen een van de investeerders is, kan het bedrijf zijn groei voortzetten.

De Gentse start-up Hylyght is opgestart door de 39-jarige kinesisat Lode Goossens. Hij ontwikkelde een software die gebruikt kan worden door ziekenhuizen, kinesisten en sportclubs. Het platform verzamelt diverse gegevens, zoals blessuregeschiedenis en resultaten van fysieke tests, en vergelijkt deze met andere relevante data.

Goossens legt het uit in De Standaard: "Dit stelt ons in staat om sporters tijdens revalidatie nauwkeuriger te begeleiden en op maat gemaakte trainingsschema's op te stellen. De software kan zowel jong als oud van dienst zijn."

Jan Vertonghen vindt het alvast een heel interessant project en investeerde mee. "Ik vraag me nu af hoeveel tijd ik had kunnen besparen als ik gedurende mijn hele carrière van dit voordeel had kunnen profiteren. Door Hylyght te ondersteunen, draag ik bij aan het helpen ontsluiten van het volledige potentieel van jong talent."