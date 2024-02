Tegen Club Brugge kan Brian Riemer iets realiseren wat al 10 jaar niet meer gebeurde bij Anderlecht

RSC Anderlecht gaat zondag op bezoek bij Club Brugge. Brian Riemer kan een ongeslagen reeks van Besnik Hasi evenaren.

Het einde van het seizoen nadert, maar er staan nog enkele topwedstrijden op het programma voor de laatste speeldagen van de reguliere competitie. Deze zondag heeft Sporting Anderlecht een afspraak in het Jan Breydelstadion voor de topper tegen Club Brugge.

Terwijl het duel spannend belooft te worden, zullen ook de statistiek- en geschiedenisliefhebbers hun ogen gericht hebben op het scorebord. Brian Riemer krijgt namelijk de kans om een ​​16e opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag te noteren.

Voor een dergelijke prestatie in de recente geschiedenis van Anderlecht moeten we teruggaan naar tien jaar geleden. Het was op 26 oktober 2014 toen Standard de Clasico won en een einde maakte aan de ongeslagen reeks van 16 wedstrijden onder leiding van Besnik Hasi.