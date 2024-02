Een stapje verder voor speler van Union SG: "Hij verdient een selectie voor de Rode Duivels"

Union SG schakelde donderdag Eintracht Frankfurt uit. Voor Johan Boskamp stak er één iemand ongelofelijk bovenuit.

Voor analist Johan Boskamp is de kwalificatie van Union SG voor de achtste finales van de Conference hoe dan ook een verrassing. Niemand had gedacht dat ze in het hol van de leeuw gingen winnen.

“Het blijft toch een topclub uit de Bundesliga die twee jaar geleden nog de Europa League won. Heel erg knap dus van Union. Ik had het niet verwacht. Iedereen heeft het nu over Puertas en Amoura, maar weet je wie er voor mij bovenuit stak?”, vraagt Boskamp zich af bij Het Belang van Limburg.

Onbegrijpelijk dat KAA Gent Castro Montes liet gaan

“Castro Montes! Wat een wereldpartij speelde die gozer toch weer. Een maand geleden werd ik nog uitgelachen toen ik hem punten gaf voor de Gouden Schoen, maar wie lacht er nu?”

Boskamp vindt dat Castro Montes heel erg sterk aan de bal is en dat hij zich te pletter werkt voor het team. En daar mag een beloning tegenover staan.

Ik ga zelfs een stapje verder: voor mij verdient hij een selectie voor de Rode Duivels. Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat AA Gent hem zo makkelijk heeft laten vertrekken. Als hij dit niveau blijft aanhouden kan hij er straks wel eens bij zijn op het EK.”