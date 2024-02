Blessurenieuws over Yari Verschaeren na botsing in wedstrijd tegen Club Brugge

Door een klap in het dijbeen raakte Yari Verschaeren zondag geblesseerd tegen Club Brugge. Volgens het eerste nieuws zou de speler van Anderlecht volgende zondag al terug kunnen spelen tegen Eupen.

Zegevierend op het veld van Club Brugge (1-2) verloor Anderlecht in het begin van de tweede helft wel Yari Verschaeren. De middenvelder werd in een duel met Nielsen geraakt in zijn dijbeen.

"Hij probeerde vol te houden. Maar na de pauze begreep hij al snel dat het niet zou lukken", vertelt Brian Riemer, die zijn nummer 10 in de eerste helft een flinke klap zag krijgen. Zijn toestand lijkt echter niet zorgelijk en de medische staf zal proberen Verschaeren te rehabiliteren voor aanstaande zondag en de komst van AS Eupen, aldus de woorden van onze collega's van La Derniere Heure .

Gattoni zal Vertonghen vervangen tegen Eupen

In de verdediging kreeg Jan Vertonghen zijn vijfde waarschuwing van het seizoen en zal daarom geschorst zijn tegen de Panda's. “Ik zweer dat ik het niet expres heb gedaan” glimlachte de Rode Duivel na de wedstrijd, die daardoor voor de Play-Offs zijn teller op nul zette.

Om hem te vervangen heeft de Deense coach alles al gepland. Federico Gattoni zal zijn plaats innemen naast Zeno Debast. “Hij is briljant en ik wil hem zien”, voegde Brian Riemer eraan toe.