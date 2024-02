Jurgen Klopp werkt aan memorabel afscheid met eerste trofee van het seizoen bij Liverpool

Na dit seizoen neemt Liverpool afscheid van zijn succescoach Jurgen Klopp. In zijn laatste jaar kon Klopp zondagavond al zijn eerste trofee winnen.

Zondagavond stond de finale van de Carabao-cup op het programma. Liverpool nam het in de finale op tegen het Chelsea van Mauricio Pochettino. Liverpool was favoriet aangezien dit niet het beste seizoen was voor Chelsea. De Londense club staat pas elfde in de stand.

De wedstrijd zelf was niet om naar huis te schrijven. Doelpunten bleven uit en zo bleef het na negentig minuten 0-0. In de extra tijd was het nog steeds lang wachten op een doelpunt. Pas in minuut 118 opende Virgil van Dijck de score en zette meteen de eindstand op het bord.

Met de Carabao-cup kan Jurgen Klopp al zeker afscheid nemen met een trofee. De Duitser stopt na dit seizoen als trainer van Liverpool. Met Klopp won Liverpool onder andere de Champions League en de Premier League.