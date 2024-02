Jacky Mathijssen kan niet anders meer en moet toegift doen over RSC Anderlecht

Ook Jacky Mathijssen was onder de indruk van RSC Anderlecht. Daardoor moet hij zijn mening over de ploeg van Brian Riemer dringend herzien.

Zondag stond de topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op de agenda. De Brusselaars pakten de zege en doen zo een heel goede zaak voor de Europese plekjes van de Belgische teams voor volgend seizoen.

Jacky Mathijssen moet wel toegeven dat de prestatie van Anderlecht in het Jan Breydelstadion zeer goed was, in tegenstelling tot wat hij de voorbije weken van paarswit naar eigen zeggen verwacht had.

“Ik ben bij de groep van mensen, die misschien langer dan vele anderen, altijd redelijk sceptisch geweest is over de terugkeer van Anderlecht. Vele collega’s waren al mee in dat verhaal”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Anderlecht is enige titelkandidaat naast Union SG

Die scepsis is nu weg. “Ik moet nu toch toegeven dat mijn kritische blik veranderd is na de match tegen Club Brugge. Dan heb ik het niet over de uitslag, maar wel over de manier waarop de zege tot stand kwam.”

Het spelniveau en de combinaties waren een meegenomen extraatje en die zijn het grote Anderlecht van vroeger meer dan waardig.

“Een aantal jongeren zijn doorgegroeid en zijn nu méér dan aan het ontbolsteren. Met de halvering van de punten in de Champions’ Play-offs is Anderlecht de enige overgebleven uitdager van Union”, besluit Mathijssen.