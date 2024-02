Joseph Paintsil krijgt enorm veel lof na eerste match in MLS en reageert

Joseph Paintsil heeft zijn debuut in de MLS niet gemist. Hij liet meteen een heel goede indruk na bij LA Galaxy.

Het was een droomdebuut voor Joseph Paintsil. Nauwelijks enkele dagen nadat hij vertrok bij KRC Genk speelde hij al mee met LA Galaxy. De ex-Genkie speelde een knappe partij en kreeg Lionel Messi meteen als tegenstander. Het werd uiteindelijk een 1-1-gelijkspel.

LA Galaxy was nochtans de betere ploeg. Zij verzamelden maar liefst 23 schoten in de match, tegenover 11 voor Inter Miami FC. Paintsil liet zich al in het openingskwartier gelden. Hij lokte een strafschop uit, nadat hij was neergehaald door Sergio Busquets. Riqui Puig miste echter.

Gelijkspel bij geslaagd debuut van Paintsil

Dejan Joveljic zorgde uiteindelijk voor de voorsprong, maar Inter kon met een man minder toch nog gelijkstellen via Lionel Messi. Niets dan lovende stemmen achteraf over Joseph Paintsil en dat deed hem duidelijk deugd na zijn debuut in de MLS bij LA Galaxy.

“Spelen tegen fantastische spelers maakt je niet bang”, zei hij bij Sporza. “Het geeft je een boost om de beste versie van jezelf te zijn. ... Je kunt zien dat we echt jonge en getalenteerde spelers in dit team hebben. We hebben alleen een beetje tijd nodig, want we zijn er net.”