Peter Vandenbempt komt nogal straf uit de hoek over de Hazardjes

RSC Anderlecht leverde een knappe prestatie op bij Club Brugge. Dat is ook analist Peter Vandenbempt niet ontgaan.

RSC Anderlecht wou een goed figuur slaan op bezoek bij Club Brugge en dat deden de Brusselaars met verve. De overwinning en vooral de manier waarop laten zien dat de club klaar is om voor de landstitel te vechten.

“Niet afwachtend, in een laag blok of loerend op de counter - zoals het dit jaar wel eerder heeft gedaan in topwedstrijden zoals tegen Gent en Genk (thuis). Maar deze keer toonde het lef”, vertelt Vandenbempt aan Sporza.

Nochtans zag de ploeg van Brian Riemer twee doelpunten terecht afgekeurd worden, maar het was duidelijk dat paarswit beter was en het ook veel meer wou dan Club Brugge. Al aan de rust had Anderlecht moeten op voorsprong staan.

Vandenbempt komt met opvallende opmerking over Hazards

Vandenbempt moet niet lang nadenken over wie de grote uitblinker is, al maakt hij daarbij meteen ook wel een straffe opmerking.

“Anderlecht kan ook rekenen op de pure klasse van voormalig Gouden Schoen Thorgan Hazard, die er met kop en schouders bovenuit steekt. Niet alleen met de bal aan de voet, ook als werkkracht is hij van onschatbare waarde. Zo zie je maar: de ene Hazard is toch de andere niet”, klinkt het nog.

Maar er waren nog andere spelers heel sterk bezig, zo merkte Vandenbempt nog op. Hij haalt ook Mario Stroeykens en Kasper Dolberg naar boven als absolute smaakmakers in deze wedstrijd, al is de kloof tussen Union en Anderlecht met het huidige klassement nog altijd vier stuks na de puntendeling.