Van Bommel duidelijk over sterkhouder: "Hij speelt volgend seizoen niet meer voor Antwerp"

Antwerp zal deze zomer een nieuwe transformatie ondergaan. De club wil nog steeds enkele belangrijke spelers ten gelde maken. Daaronder waarschijnlijk doelman Jean Butez, maar ook Mandela Keita, voor wie ze heel wat geld hebben neergeteld.

Van Bommel kreeg gisteren de vraag toegespeeld. Of hij denkt dat Keita volgend seizoen nog voor Antwerp zal spelen. "Neen. Er is momenteel interesse in Keita en die interesse zal niet verdwijnen", vertelt hij bij HLN.

Keita wordt momenteel van OH Leuven gehuurd voor drie miljoen euro. Er is ook nog een verplichte aankoopoptie waardoor het eindbedrag op zo'n 7,5 miljoen euro zal uitkomen.

Antwerp heeft nog steeds geld nodig en hoopt de middenvelder voor een meervoud daarvan te verkopen. In januari was er al interesse van West Ham United.

Volgens Transfermarkt is zijn waarde momenteel gestegen naar 11 miljoen euro, maar Antwerp zal minstens 20 miljoen willen. Ze moeten immers ook nog een vervanger aantrekken.