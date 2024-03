'Club Brugge kon iemand anders dan Ronny Deila kiezen: deze coach - die het huis kent - bleek voetbalinhoudelijk beste keuze'

Alle hens aan dek bij Club Brugge de komende weken. Zowel in de Jupiler Pro League tegen Genk, OH Leuven en STVV als in de Conference League tegen Molde zijn er eigenlijk geen excuses. En ondertussen wankelt de stoel van coach Ronny Deila.

Ronny Deila was na de uitschakeling in de Beker van België bijzonder kritisch, ook naar de vele verwachtingen die er bij Club Brugge zijn. De positie van de coach wankelde, maar voorlopig blijft hij zeker nog aan boord.

In de wandelgangen lekken er ondertussen wel steeds meer details naar buiten. Zo is er het feit dat Vincent Mannaert ondertussen zijn bureau op het Belfius Basecamp in Westkapelle zou hebben leeggemaakt. Maar daar blijft het niet bij.

Karel Geraerts bleek voetbalinhoudelijk de beste keuze voor Club Brugge

Zo werd vorig seizoen na de interimbeurt van Rik De Mil een diepgaande analyse gemaakt richting een mogelijke nieuwe hoofdtrainer. Voetbalinhoudelijk bleek Karel Geraerts toen de beste keuze, weet Het Laatste Nieuws.

Ronny Deila maakte het verschil met zijn palmares en cv, en het feit dat hij een gevoelsmens en peoplemanager is. Een dubbel probleem dus voor Club Brugge, want Deila mist een klankbord. En als het over het voetbalinhoudelijke gaat: Vincent Mannaert is wel degelijk een van de meest tactisch onderlegde sportief directeurs in ons land.