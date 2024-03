Gent-supporter moest afgevoerd worden na incident met gegooid bekertje

Standard won op zaterdagavond met 4-2 van KAA Gent. Tijdens de rust was er even opschudding in het publiek, ondertussen is ook geweten wat er precies gebeurde in het bezoekersvak. Een bekertje was de schuldige.

Een supporter van KAA Gent moest worden afgevoerd met een ambulance, nadat hij een plastic bekertje naar zich heen had gegooid. Hij maakte kennis met het zware plastic - het voordeel van recycleerbare bekertjes is wat dat betreft een nadeel. Allemaal leuk die harde plastieken bekers voor het milieu tot dat je er 1 op je hoofd krijgt en afgevoerd mag worden meten een open wonde. Zeer jammer. — Seppe Van Acker (@Seppe_VA) March 2, 2024 Andere supporters toonden zich meteen ook heel bezorgd over de gang van zaken. Meer dan een open wonde zou het overigens niet geweest zijn, al was er ook in het stadion meteen de nodige bezorgdheid naar de supporter toe. De hulpdiensten konden snel soelaas brengen en de supporter in kwestie in veiligheid brengen. Toch blijft het voor iedereen opletten, ook naar de toekomst toe. Wees veilig en gedraag jullie, zowel op als naast het stadion.