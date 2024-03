Ploegmaats zien kans schoon en lachen Thorgan Hazard uit

Mats Rits was zondag niet de man die Anderlecht naar voor kon pushen. Dat was niemand echt gegeven. Na een vroege voorsprong ging het bergaf. Eupen kwam zelfs nog gevaarlijk opzetten.

Gelukkig had Thorgan Hazard al gescoord. Die vierde zijn goal met een radslag. De aanvaller laat normaal gezien geen kans onbenut om zijn ploegmaats door de mangel te halen en dus was het tijd voor wat wraak.

"Ik weet niet of zijn kinderen hem gevraagd hebben om die flip te doen", lachte Rits. "Maar in ieder geval was de salto van Dennis Odoi tegen Genk veel mooier. En dat ga ik hem ook zeggen na zijn douche."

Rits kwam ook terug op de wedstrijd. "We hadden een agressieve start nodig en dat deden we ook. Maar dan moeten we die wedstrijd afmaken. Aangezien we dat vergaten, spelen zij in de tweede helft alles of niets en wordt het nog tricky. We moeten leren om die matchen dood te doen. Maar als dat niet lukt, moeten we ze wel winnen."

"Zo word je kampioen? Dat wil ik niet zeggen. Maar het zijn allemaal belangrijke matchen die gewoon gewonnen moeten worden. Kortrijk en RWDM, dat zijn gevaarlijke wedstrijden. Bij hen is het van moeten en zij zullen met het mes tussen de tanden spelen."