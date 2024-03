Het geheim achter het succes van Besnik Hasi bij KV Mechelen? Hij deed het eerder bij Anderlecht

KV Mechelen, dat is een onwaarschijnlijk verhaal dit seizoen. Toen Besnik Hasi begin november overnam van Steven Defour stond de ploeg 13de en dus op een play-down-plaats. In 14 matchen leidde hij hen naar een positie waarin de Champions' Play-offs mogelijk zijn.

Met 7 op 18 voor de winterstop deed Hasi het niet slecht, maar niemand kon vermoeden dat het beste nog moest komen. Na Nieuwjaar houdt Malinwa immers gelijke tred met Union SG, de ongenaakbare leider. Met 20 op 24 doen de troepen van Hasi even goed. Onwaarschijnlijk.

Daar zitten zeges tegen Gent, Antwerp en Cercle Brugge bij. En gelijke spelen tegen Anderlecht en Genk... Niemand kan dus zeggen dat KVM een mal figuur zou slaan in de Champions' Play-offs. Er is trouwens niemand die er nog geld durft op inzetten dat ze het niet gaan halen.

Maar wat heeft Besnik Hasi nu precies gedaan dat zoveel verschillend is met Steven Defour? Voor Nieuwjaar eigenlijk weinig. Hasi hield vast aan de 4-2-3-1 van Defour, maar legde een aantal andere accenten. Schoofs werd een rijtje naar voor geschoven en dat deed het team alvast veel deugd.

Aanval is de beste verdediging

Het was pas na de winterstop dat hij zijn grote veranderingen doorvoerde. Met Vanlerberghe verloor hij een verdediger/middenvelder en Norman Basette viel uit met een zware blessure.

Dus moest Hasi gaan improviseren. De grootste verandering is die van systeem. De organisatie stond er en nu kon er meer van eigen kracht uitgegaan worden. De 52-jarige Albanees zette een driemansverdediging neer waardoor hij Bill Antonio in de ploeg kon brengen.

Meer aanvallend dan Sandy Walsh op die rechterflank, want met Munashe Garanaga had hij er een betrouwbare rechtse centrale verdediger bij gekregen. Op links kon Daam Foulon zo ook wat hoger gaan voetballen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Uiteraard is de komst van Slimani een zegen gebleken. De grote Algerijn scoorde nog niet, maar laat wel iedereen rond zich beter voetballen. Mrabti zit bijvoorbeeld aan twee goals en twee assists sinds hij in de ploeg staat. En ook Hairemans krijgt meer ruimte, zoals tegen Cercle te zien was.

Hasi heeft de feeling om zijn spelers op de juiste plaats te zetten

Hasi kiest voor de aanval en dat blijkt de beste verdediging te zijn. Zonder schrik voetballen is één van de matra's van Hasi, al heel zijn trainerscarrière lang. Hij heeft de feeling om de spelers op de juiste plaats te zetten. Vergeet niet hoe hij kampioen werd met Anderlecht.

Toen zette hij Cheikhou Kouyaté op het middenveld en dat bleek de meest beslissende move te zijn in jaren. De Senegalees domineerde elk middenveld op zijn eentje en paars-wit zette zo een onwaarschijnlijke remonte in. Youri Tielemans kon zich daardoor offensief helemaal uitleven.

Als Hasi erin slaagt om KV Mechelen vanuit die verloren positie nog naar de top zes te loodsen én zelfs Europees voetbal te halen... Dat zou de strafste stoot in jaren zijn.