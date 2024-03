Nog twee finales voor de Kemphanen: "Ervoor zorgen dat we zeker in deze competitie blijven"

KVC Westerlo heeft afgelopen vrijdag met 0-1 verloren van Charleroi. Verrassend wel, gezien de thuisploeg de betere kansen had. Maar soms loopt niet alles zoals verwacht in het voetbal.

Westerlo-spits Matija Frigan weet ook dat zijn ploeg de wedstrijd eigenlijk had moeten afmaken. "Dat is de realiteit in het voetbal. Als wij niet scoren valt er wel een goal aan de andere kant. We hadden wel goede kansen, zeker op het einde maar de bal ging er niet in."

"We waren goed in beide helften. Ik dacht tijdens de rust 'als we nu scoren, dan winnen we', maar dat gebeurde niet", gaat hij verder.

Scheidsrechter Bram Van Driessche keurde een doelpunt van Westerlo af voor een zeer lichte fout op Heymans. Verder nam hij nog een aantal beslissingen waar ze in de Kempen raar van opkeken.

Maar daar wil Frigan niets over kwijt. Hij steekt de hand in eigen boezem. "Over de scheids wil ik niet praten. Het is onze eigen schuld dat we verliezen."

"Nu moeten we de volgende wedstrijd winnen om ervoor te zorgen dat we zeker in de competitie blijven." Over zijn eigen prestatie was hij ook niet al te gelukkig. "Ik ben niet blij met mijn prestatie. Dat gaat niet als we niet winnen."