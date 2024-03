Als het BAS dezelfde lijn doortrekt als bij KV Mechelen-Club, kan Anderlecht-Genk moeilijk herspeeld worden

Het BAS komt vandaag met zijn oordeel over Anderlecht-Genk. Gisteren beslisten ze al dat KV Mechelen-Club Brugge en KV Mechelen-RWDM niet herspeeld worden. In de motivatie van KVM-Club staat trouwens een motivering die heel interessant is voor die beslissing.

"Een beslissing van de VAR is niet gelijk aan een beslissing van de hoofdscheidsrechter. Vergissingen begaan door de VAR kunnen nooit aanleiding geven tot het ongeldig verklaren van een wedstrijd. De hoofdscheidsrechter op het veld is de eindverantwoordelijke", klinkt het in de motivering.

Als die lijn wordt doorgetrokken zou ook Anderlecht-Genk niet herspeeld mogen worden. Uit de verklaringen van scheidsrechter Nathan Verboomen bleek immers dat hij afging op de VAR. “Vanop mijn positie had ik beoordeeld dat er geen enkele speler te vroeg in het strafschopgebied gelopen was. Ik keurde de goal dus goed."

De VAR checkte daarna de fase. “Dan was er communicatie met VAR Jan Boterberg, die zei dat Yira Sor van Genk te vroeg binnen het strafschopgebied was. En daarop geef ik een indirecte vrije trap voor Anderlecht, zoals het reglement het voorschrijft. Als de VAR zegt dat het zo is, dan is het zo. Dat is een feitelijk geval."

Het was dus de VAR die in de fout ging en als we daar de motivering van het BAS in KVM-Club op toepassen, zou dat dus dezelfde uitspraak kunnen geven. "Bij het beoordelen van de strafschop heb ik enkel gekeken naar Genk-speler Sor. Ik heb alleen op hem gefocust", klonk het bij Boterberg.

In feite heeft de VAR dus een vergissing begaan waarop hoofdscheidsrechter Verboomen zijn oordeel heeft gebaseerd.