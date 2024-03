Guardiola zette Bayern München met voorbedachte rade een hak toen hij er nog coach was: "De Bruyne had voor Bayern kunnen spelen"

Fernandinho en Kévin De Bruyne kennen elkaar meer dan goed. De Braziliaan is dus bijzonder goed geplaatst om te praten over de komst van de Rode Duivel naar Manchester City, precies een jaar voor die van Pep Guardiola. Volgens hem was alles al lang van tevoren gepland.

Fernandinho heeft 383 wedstrijden gespeeld voor Manchester City, waarvan 211 met Kévin De Bruyne op het veld. De Rode Duivel is de vierde speler die het vaakst met de Braziliaan heeft samengespeeld tijdens zijn periode in de Premier League, na Raheem Sterling, Sergio Agüero en David Silva.

Fernandinho kwam in juli 2013 aan in Manchester vanuit Shaktar Donetsk, terwijl "Dinho" er al was toen KDB zijn intrede deed bij Etihad in augustus 2015. Een seizoen later kwam een andere man die de geschiedenis van Manchester City zou veranderen, Pep Guardiola.

Tijdens een verschijning in de Braziliaanse podcast Denilson Show deelde de voormalige defensieve middenvelder van de Skyblues een opmerkelijke anekdote over de aankomst van beide mannen bij City. Volgens hem had de Spaanse coach De Bruyne kunnen aantrekken voor Bayern in de zomer van 2014, slechts zes maanden na diens komst bij Wolfsburg.

Guardiola had De Bruyne naar Bayern kunnen halen

"Pep was bij Bayern, De Bruyne bij Wolfsburg. Op een dag vertelde het scoutingsysteem in München hem: 'we houden deze speler in de gaten, denk je dat we hem hierheen kunnen halen?'. Guardiola wilde dat niet, bewerend dat hij niet bij zijn team zou passen."

"Het volgende jaar vertrok De Bruyne naar Manchester City. En een jaar later was het Pep die zich bij City voegde. Zoals je begrijpt, wist Pep dat hij naar City zou gaan en stuurde hij De Bruyne daarheen."

Een amusante anekdote die ook getuigt van de visie en het duidelijke plan van de leiders van Manchester City, die de opvolging van Manuel Pellegrini al hadden voorzien.