STVV ziet seizoenseinde somber tegemoet: "Kijkt er nog iemand naar het lelijke eendje?"

Twee speeldagen voor het einde van de reguliere competitie is er één ploeg dat zeker is van deelname aan play off 2: STVV. En dat zorgt voor gemengde gevoelens.

"Er valt dde komende twee weken inderdaad niet veel meer te rapen", vertelt STVV-speler Wolke Janssens na de 3-0 nederlaag tegen Antwerp afgelopen weekend. "Je wil winnen voor de eer, je bent een sportman. En ook voor die extra winstpremie", lacht hij.

Aan het begin van het seizoen zagen veel analisten in Sint-Truiden een potentiële degradant door het vertrekken van veel spelers en de jonge, onervaren kern. De Kanaries deden het echter beter dan verwacht en droomden even van een plekje bij de top 6 maar het zal toch play off 2 worden.

De minst aantrekkelijke van de drie play offs? Misschien wel en dat beseft ook Wolke Janssens: "Is daar iets voor te spelen?", zuchtte hij. "Dat is een beetje het lelijke eendje, niet veel mensen kijken naar play off 2", gaat Janssen voort.

Stress

Al wil hij toch vooral de positieve punten van het seizoen benadrukken: "De helft van deze ploeg had nog geenenkele wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld in België. We waren in de positie om de laatste drie wedstrijden van het seizoen zonder stress te spelen, daar mogen we trots op zijn. Kijk naar Kortrijk of RWDM, daar spelen ze al maanden met stress", aldus Janssens.