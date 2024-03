📷 Stunt van RWDM is al verdwenen voor de Brusselse derby tegen Anderlecht

RWDM wou alles uit de kast halen voor de Brusselse derby tegen Anderlecht. Ze hadden echter niet gerekend op de reacties van de fans van beide clubs.

Brusselse derby

Komend weekend staat de Brusselse derby tussen RWDM en Anderlecht op het programma. De club uit Molenbeek ontvangt dan de buren uit Anderlecht en had iets speciaals in petto. Dit was echter buiten de fans van beide clubs gerekend.

Half-half sjaal

Het marketingteam van RWDM had iets speciaals in petto. Ze hadden namelijk het plan om een half-half sjaal uit te brengen naar aanleiding van de Brusselse derby. Iets wat je wel ziet bij Europese of internationale duels.

Deze was te koop in de webshop van RWDM en zou dit weekend ook te koop worden aangeboden in de clubshop.

Protest van fans

Allereerst de fans van RWDM hadden hier wel iets over te zeggen. Zij vonden het niet gepast dat de club een sjaal uitbracht met de naam en kleuren van hun grootste concurrent. Ze stonden echter niet alleen want de fans van Anderlecht waren hier ook niet over te spreken.

RWDM besloot dan de post op X en het artikel van de webshop weg te halen. Voor degene die er toch één te pakken hebben gekregen zal het dus een echt collectors item worden.