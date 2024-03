Dessers doet opmerkelijke uitspraak over carrière en de vijf miljoen die Rangers voor hem betaalde

Cyriel Dessers verkaste afgelopen zomer van Cremonese naar Rangers. De Schotten legden daarvoor vijf miljoen euro op tafel.

Rangers FC begon moeilijk aan het seizoen, maar nadat Philippe Clement er als trainer overnam draait het veel beter. En dat geldt niet in het minst ook voor Cyriel Dessers die in de laatste veertien wedstrijden acht keer tot scoren kwam.

Dessers werd altijd onderschat, zo zegt een ex-jeugdtrainer, maar dat heeft hem ook veel sterker gemaakt. Hij schopte het zelfs tot topschutter van de Eredivisie en van de Conference League en speelde met Feyenoord een Europese finale.

“Ik heb de andere kant van het voetbal gezien”, vertelt Dessers over zijn eigen carrière aan de RTBF. “Daarom kan ik nu ook zo genieten van alle mooie momenten in het voetbal. Ik werd nooit als een groot talent beschouwd en het heeft me sterker gemaakt.”

Dat alles heeft Dessers uiteindelijk gemaakt tot wie hij nu is. Door zijn goede flow is er ook de nodige interesse in de halve Belg.

“Een carrière is geen sprint, maar een marathon. Ik denk dat mijn carrière daar de perfecte illustratie van is. Het is te danken aan mijn moeder en mijn broer dat ik ben waar ik nu ben. Ik kom uit een klein dorp en de grap is dat er meer koeien zijn dan mensen. Maar daar ben ik opgegroeid als voetballer en werd ik verliefd op voetbal.”