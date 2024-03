KRC Genk-speler laat zich uit over beslissing herspelen Anderlecht-Genk en heeft leuke woorden voor supporters

KRC Genk neemt het zondag thuis op tegen Standard. De Limburgers kunnen maar best winnen met het oog op de Champions Play-offs.

KRC Genk heeft nog alles zelf in handen momenteel. Maar om dat zo te houden, moet er wel gewonnen worden tegen Standard. Cristopher Bonsu Baah ziet het goedkomen. Hij is er zeker van dat Genk het haalt.

"Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we die Champions’ Play-offs zullen halen", vertelde de winger bij Het Belang van Limburg.

Beslissing over penaltygate was "niet eerlijk"

Hij komt ook nog even terug op de penalygate. Bonsu Baah vindt het niet oké dat de wedstrijd niet wordt herspeeld.

"Dat is jammer en oneerlijk. Wat mij betreft was herspelen de enige juiste beslissing. Maar we moeten ons hierbij neerleggen en vooruit kijken."

Nog twee finales voor KRC Genk

Nu volgen nog twee wedstrijden, tegen Standard en KVC Westerlo. Niet erg gunstig, gezien beide ploegen nog niet zeker zijn van het behoud.

"De komende twee wedstrijden worden niet gemakkelijk, want Standard en Westerlo zijn sterke tegenstanders. Maar wij geloven in onszelf en weten wat we moeten doen. Kwalificatie voor de Champions’ Play-offs is een must voor deze groep", besluit hij nog.