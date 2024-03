Mark Van Bommel komt met heel slecht nieuws voor Antwerp en voor... Rode Duivels

Antwerp neemt het zaterdagnamiddag op tegen KV Kortrijk. Mark Van Bommel blikte vooruit, maar kwam ook met zeer slecht nieuws.

Zaterdag trekt Antwerp naar KV Kortrijk. Mark Van Bommel heeft maar één doel en dat is gewoon winnen. "Wij spelen zaterdag als eerste, alle concurrenten spelen later of op zondag."

"We willen gewoon winnen, zodat we meteen helemaal zeker zijn van de Champions' Play-offs", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

Mandela Keita out, wellicht ook voor Rode Duivels

Maar hij had ook slecht nieuws te verkondigen, want Mandela Keita zal een tijdje out zijn. "Ja, dat is niet goed", weet Van Bommel. Keita kreeg een tik tegen de enkel in de wedstrijd tegen STVV.

"Mandy is een aantal weken out. Ook voor de bondscoach zal dat vervelend zijn, want de interlandperiode gaat hij wellicht niet redden", gaat Van Bommel verder.

Keita zal dus enkele weken buiten strijd zijn en de laatste twee wedstrijden van de competitie (KV Kortrijk en Union) missen. Op 23 en 26 maart spelen de Rode Duivels, dat zal allicht ook te vroeg komen.