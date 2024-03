Opvallend: RWDM excuseert zich bij fans nadat die zich kwaad maken om opmerkelijke reden vlak voor derby tegen Anderlecht

Zaterdag nemen RWDM en Anderlecht het tegen elkaar op voor de laatste Brusselse derby van het reguliere seizoen. RWDM pakte uit met een sjaal, maar die viel allesbehalve in de smaak bij zijn supporters...

Zaterdag krijgen we met RWDM-Anderlecht weer een leuke derby voorgeschoteld. En een belangrijke, want RWDM moet winnen om nog een waterkansje op de Europe Play-offs te hebben.

Speciale RWDM-Anderlecht sjaals vallen niet in de smaak

De Molenbeekse club vond het een goed idee om in thema van de derby sjaals te maken met aan de ene kant RWDM en aan de andere kant Anderlecht.

Na enorm veel kritiek van fans werd alles omtrent de sjaals offline gehaald. Ook een foto van Ilay Camara die poseert met de sjaal. Opvallender nog is dat hij afgelopen zomer overkwam van paars-wit.

Mais cedo, a equipe de comunicação do RWDM publicou fotos do Ilay Camara usando um cachecol com as cores do Anderlecht, clube que o revelou.



Isso gerou uma reação negativa entre os torcedores e a postagem foi excluida. O Anderlecht é um dos grandes rivais do RWDM. pic.twitter.com/fpbkCEyn15 — RWDM Brasil (@rwdm_brasil) March 8, 2024

RWDM-woordvoerder Damien Bytebier reageerde op het gebeuren bij Bruzz. "Het doel van de sjaal is om deze derby, die na zoveel jaar terugkeert naar het Edmond Machtensstadion, in de schijnwerper te zetten."

"Dit was misschien niet het best gekozen moment om deze sjaal te lanceren, al zagen wij het op voorhand niet zo", gaat hij verder.

Er volgen dan ook nog excuses. "We begrijpen de negatieve reacties en we excuseren ons aan de supporters die we gefrustreerd hebben, maar we weten dat we supporters hebben die ook naar de wedstrijden van Anderlecht gaan kijken en omgekeerd."