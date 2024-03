Peter Vandenbempt weet wat er nu zal gebeuren met Union SG na Europese domper

Union SG heeft donderdagavond met 0-3 verloren van Fenerbahçe. Het lijkt erop dat het Europese avontuur van Union snel ten einde zal lopen, tenzij de Brusselaars een waar mirakel verrichten in Turkije.

Peter Vandenbempt heeft aandachtig naar de wedstrijd gekeken en vond toch vooral dat Fenerbahçe het erg goed deed. "Ze beheersten en controleerden de wedstrijd en panikeerden niet", begon hij bij Sporza.

Vooral een goed Fenerbahçe in Brussel

"De bal ging goed rond en de verdediging straalde ook vertrouwen uit. En voorin waren ze dan ook nog eens dodelijk efficiënt."

Zitten de Brusselaars nu met een kater opgescheept? "Het zal toch even pijnlijk ontwaken geweest zijn", merkt Vandenbempt op.

"Gesterkt door hun prestatie in Frankfurt zullen ze misschien wel gedacht hebben dat er in de Conference League iets mogelijk was. Ik kan me voorstellen dat de teleurstelling groot is."

Union SG kan de rug rechten tegen KAA Gent

Zondag volgt de wedstrijd tegen KAA Gent, dat maar beter wint als het de Champions Play-offs wil halen. Een kans voor Union om de rug te rechten? Volgens Peter Vandenbempt is dat wat zal gebeuren.

"Union is er de voorbije jaren altijd in geslaagd om meteen te reageren na een tegenslag, dus ik denk niet dat dit een weerslag zal hebben in de competitie. Er is geen enkele reden voor Union om nu te denken dat ze het niet meer kunnen", besluit Vandenbempt.