Scherpe uitlatingen bij Westerlo, maar Rik De Mil bijt ook van zich af en gaat helemaal niet akkoord met bepaalde kritiek

Het blijft toch enigszins bibberen voor Rik De Mil en Westerlo. Er zijn scherpe woorden gevallen over een deel van de prestatie op het veld van KV Mechelen.

Voor rust stelden de Kemphanen teleur. Verdediger Roman Neustädter stelt er zich grote vragen bij. "We moeten deze eerste helft analyseren. Het heeft niets met tactiek te maken, je moet met een groot hart spelen. Het is niet dat we dat helemaal niet gedaan hebben, maar hoe kan je scoren als je niet diep loopt?"

Te weinig diepgang bij Westerlo

"We verloren de tweede bal, we waren niet sterk in de duels, we bakten er niets van. Zo kun je geen matchen winnen, je moet eerlijk zijn", is de harde conclusie van de Rus. Zijn coach zit op dezelfde golflengte. "We speelden veel te weinig vooruit, veel te weinig tussen de lijnen. Alle zaken waar we voor staan waren niet aanwezig."

Over de tweede helft was er wel tevredenheid. Rik De Mil heeft na afloop de stelling voor de voeten geworpen gekregen dat Westerlo defensief te kwetsbaar is. En hoewel enkele tegentreffers Achter de Kazerne zeker vermijdbaar waren, wil De Mil zijn verdediging geen steen werpen en weerlegt hij die kritiek.

De Mil weerlegt stelling over defensie

"De eigen kansen worden niet gescoord en dan komt er druk op de verdediging, die weet dat het anders moeilijk is om punten te nemen. Dat komt bij elkaar. Vergeet ook de kwaliteit van de tegenstander niet. We verliezen in Mechelen door een samenloop van omstandigheden", vindt de Westerlo-trainer.

"Ik denk niet dat je kan zeggen dat we doorgaans te gemakkelijk doelpunten tegenkrijgen. Ik weet niet of dat zo'n groot probleem is. Tegen Charleroi liepen we op één counter. De week voordien verloren we met 1-0 bij STVV en Standard maakte ook één doelpunt tegen ons."