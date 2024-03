Cafébaas van supporterscafé de keel overgesneden na match in Jupiler Pro League

De uitbater van café De Vlaskapel in Kortrijk ligt op intensieve zorgen nadat hij zaterdagavond na het duel tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC de keel werd overgesneden met een gebroken bierflesje.

“Gesloten wegens omstandigheden”, dat is de simpele boodschap die zondagmorgen aan De Vlaskapel, volgens de Krant van West-Vlaanderen een supporterscafé, hangt. Maar wat zich zaterdagavond heeft afgespeeld na de match tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC is veel meer dan enkel wat omstandigheden.

Een dertiger zocht al een tijdje moeilijkheden. Eerst viel hij de vriendin van de uitbater lastig, daarna ook cafébaas Jurgen zelf. Het zou om een ruzie gaan over kleingeld na het kopen van bier.

“Jurgen heeft hem dan zijn geld teruggegeven en hem gevraagd om het café te verlaten. Hij heeft hem toen vriendelijk maar kordaat naar de deur geleid”, vertelt zijn vriendin aan Het Nieuwsblad.

De cafébaas kreeg vanuit een ander café rond 20.30 uur een belletje, dat drie mannen op weg waren naar De Vlaskapel om hem in mekaar te slaan. Iedereen werd naar binnen geroepen, alles werd gesloten. De uitbater belde echter buiten de politie op.

Bekende, maar geen vaste klant

“Even later ben ik naar buiten gelopen om te zien waar Jurgen bleef, maar hij lag al op de grond. Ze waren hem met zijn drieën aan het schoppen en zijn meteen weggelopen toen ze me zagen. Pas toen ik knielde om Jurgen te helpen, zag ik dat zijn keel was overgesneden met een gebroken bierfles”, gaat zijn vriendin verder.

De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden. De politie laat weten dat één man opgepakt is en dat de twee anderen nog worden opgespoord.

De dader is een dertiger, maar geen vaste klant van De Vlaskapel. Of hij ook effectief de match bijwoonde is niet geweten op dit moment. “We kennen hem wel, volgens ons was hij onder invloed en duidelijk op zoek om ruzie te zoeken. Maar waarom hij precies naar De Vlaskapel is gekomen, daar hebben we geen idee van”, besluit Jurgens vriendin.