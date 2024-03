Drie keer in de fout: blunderende OHL-doelman Tobe Leysen slaat mea culpa

Het zat Tobe Leysen niet mee tegen Club Brugge. De OHL-doelman moest zich drie keer omdraaien en had bij alle drie de goals boter op het hoofd.

Had Tobe Leysen zijn 22ste verjaardag daags voor de wedstrijd tegen Club Brugge iets te stevig gevierd? De OHL-doelman ging drie keer stevig in de fout bij de tegengoals van blauw-zwart, wat OHL punten kostte.

Bij de eerste goal liet Leysen de bal door zijn handen glippen en viel die in doel, bij de vrije trap van Vanaken had hij meer kunnen doen en bij de derde goal liet Leysen de bal op een corner opnieuw los.

Leysen neemt zijn verantwoordelijkheid

Ondanks zijn belabberde wedstrijd wilde Leysen ons nadien wel te woord staan. "Ik had gewoon pech vandaag. Als team doen we het goed en maken we een goede kans om te winnen, maar als je als keeper in de fout gaat, krijg je goals binnen."

"Bij de eerste goal was ik er vrij zeker van dat ik hem had, het was gewoon een momentje van onoplettendheid. In de tweede helft wilden we er vol voor gaan, maar toen bleek dat het voor mij persoonlijk niet mee zat. Bij alle drie de doelpunten voel ik me niet goed."

"Het is pijnlijk, maar volgende week is er al een nieuwe wedstrijd. Ik ga ervan uit dat het nu voorbij is. Er is niemand die mij iets verwijt, ik weet ook van mezelf dat het aan mij heeft gelegen. Er moeten hierna ook niet meer te veel woorden aan vuil worden gemaakt."