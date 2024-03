Filip Joos ziet Vanhaezebrouck wel als nieuwe trainer van Club Brugge

In de podcast 90Minutes van Sporza kreeg het panel een publieksvraag toegespeeld. Of Hein Vanhaezebrouck geen ideale trainer voor Club Brugge zou zijn volgend seizoen. Filip Joos zou het alvast geen slechte match vinden.

Vanhaezebrouck lijkt na dit seizoen te vertrekken bij KAA Gent. Dat liet hij al een paar keer doorschemeren. Maar wil hij wel nog trainer zijn? Als er één club hem kan overtuigen, zou het wel Club Brugge zijn, waar hij meer middelen ter beschikking zou krijgen.

"Als verhaal zeggen we toch allemaal ja?", antwoordde Filip Joos op de vraag. "Er zijn fans van Club Brugge die dat vragen, zoiets kan snel draaien."

Trainer of sportief directeur?

Tuur Dierckx ziet het dan weer niet gebeuren. "Dat gaat absoluut niet. Het is een goeie trainer en hij zet altijd iets neer, maar ik denk dat er in het verleden te veel gebeurd is. Het lijkt me heel straf dat Club-supporters daar om zouden vragen."

Joos counterde: "Iedereen zou het toch wel willen zien. Het zou toch een enorme aantrekkingskracht voor de competitie zijn."

"Ik denk dat hij een heel goeie sportief directeur zou zijn. Er zijn geen mensen die zo veel van voetbal kennen, maar een trainer zijn onder Hein, is toch een moeilijke rol."