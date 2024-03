Mark van Bommel is lyrisch over 17-jarige Ilenikhena: "Eens hij de bal in de zestien krijgt..."

De pure goalgetter, het is een vergeten beroep geworden. Spitsen moeten tegenwoordig véél meer doen dan enkel scoren. Meevoetballen, mee verdedigen... scoren is voor sommige trainers zelfs niet hun belangrijkste bezigheid. Al heb je nog van die uitzonderingen.

Kévin Denkey van Cercle Brugge is er zo eentje. Een spits die leeft op doelpunten, want combinerend is het al een pak minder. Zo ook George Ilenikhena, die tegen KV Kortrijk de enige treffer scoorde en al aan 14 stuks zit.

De aanval waaruit hij scoorde was fantastisch te noemen, maar de afwerking was even mooi. "We hadden het er vooraf over. Als je het dan zo uitvoert, dat is individuele en technische kwaliteit. Eens hij de bal in de zestien krijgt... Hij heeft een neusje voor goals hé", lachte Mark van Bommel.

Ilenikhena wordt een hele goeie

Ilenikhena startte zaterdag omdat Vincent Janssen een klein pijntje had. De Franse tiener werd dit seizoen grotendeels als supersub gebruikt, maar eiste de voorbije weken een basisplaats op.

Als je zo makkellijk scoort, maak je het je trainer wel moeilijk om je op de bank te zetten. “Dat heb je of je hebt dat niet”, aldus Van Bommel. “George is een natuurtalent. Hij kan het nog verbeteren, maar daar werken we aan op training. Hij trapt soms nog te wild."

"Op het vlak van mee verdedigen kan hij nog groeien. Hij moet ook meer aanwezig zijn in het spel, maar dat is logisch. George haalt gewoon een erg hoog niveau. Als je dan kijkt naar zijn leeftijd... Ja, dan denk ik dat hij een hele goeie wordt."