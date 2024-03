Spelers en fans geloven er alvast nog in: Goots zegt of Antwerp nog de titel kan pakken

Royal Antwerp FC verzekerde zich zaterdag tegen KV Kortrijk van een plaatsje in de Champions' Play-offs. Volgend weekend staat The Great Old nog oog in oog met competitieleider Union SG, waardoor de kloof nog wat kleiner kan worden.

“Het is goed om te zien dat spelers en fans nog volop in de titel geloven, maar ik heb mijn twijfels”, is Patrick Goots meteen heel erg eerlijk in Gazet van Antwerpen. Er moet dan wel gewonnen worden van Union SG volgende week en het kreeg ook een helpende hand van KAA Gent, dat vanavond een gelijkspel afdwong tegen de leider. “Neem nu dat de achterstand op Union bij de start van de nacompetitie zeven punten bedraagt. Dan heb je al drie matchen nodig om die kloof te overbruggen. Ik zie Antwerp geen reeks van pakweg 25 op 30 neerzetten.” Moordende concurrentie in play-offs En dat zal volgens Goots niet alleen liggen aan Antwerp zelf. “Omdat de concurrentie, met een sterk Anderlecht dat met 18 op 18 pronkt, zo groot is.” Toch wil de analist voor zijn favoriete ploeg een opening laten, maar dan moet je wel heel er goed aan de play-offs beginnen. “Het statement van Antwerp moet in de eerste plaats zijn: ‘we gaan vol voor de tweede plaats’. Die levert een voorrondeticket voor de Champions League op. Na de leerrijke campagne van dit seizoen mag je zo’n kans niet zomaar laten schieten”, besluit Goots.