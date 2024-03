Vrancken en Heynen vrezen voor alweer een horrorblessure bij sterkhouder

Vorig jaar begon het seizoen in mineur voor Luca Oyen, dit seizoen dreigt het in mineur te eindigen.

De blessures zonder contact zijn vaak de ergste en dat was het geval voor Luca Oyen tegen Standard zondagnamiddag. Hij controleerde de bal met de hak en wou dan wegdraaien maar ging neer en kwam niet meer recht.

Vorig jaar was hij bijna een volledig seizoen geblesseerd met een gescheurde kruisband en ook nu ziet het er niet goed uit, dat zeiden trainer Wouter Vrancken en kapitein Bryan Heynen aan ons na de winst tegen Standard.

"Strijden voor Oyen"

"Ik denk dat veel jongens op het veld met Luca in het achterhoofd speelden. We zijn blijven strijden voor hem", vertelde Heynen. "Het is echt verschrikkelijk voor hem", was Heynen zichtbaar aangeslagen.

Oyen zal morgen in het ziekenhuis scans ondergaan, "maar het ziet er niet goed uit", vertelde Vrancken meteen op de persconferentie.

Het wordt dus nog een dag afwachten voor Genk en Oyen die van het veld werd gedragen maar dus niet rechtstreeks naar het ziekenhuis werd gevoerd. "Hij was net nog in de kleedkamer op krukken. Het zal een heel lastige periode voor hem worden", vertelde El Khannouss nog.