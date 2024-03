Voormalig scheidsrechter Serge Gumienny heeft duidelijke boodschap voor Referee Department

Afgelopen weekend was er veel te doen om een fase tijdens Charleroi-Cercle Brugge. Boris Popovic werd na 40 minuten al van het veld gestuurd.

Popovic haalde Badji neer die alleen op doel door was. Scheidsrechter Lothar D'Hondt twijfelde niet en trok meteen rood voor de Cercle-speler.

Echter, Badji tikte de bal met de arm mee vooruit en haalde daar duidelijk voordeel uit. De VAR riep de ref naar het scherm omdat het een clear error zag, maar D'Hdont bleef bij zijn beslissing.

Dit zorgde voor heel wat discussie. De kaart had grote gevolgen voor Cercle dat zo meer dan de helft van de wedstrijd met tien moest verder spelen. Het duel eindigde op een 0-0 gelijkspel. Voormalig scheidsrechter Serge Gumienny heeft een duidelijk oordeel over de situatie.

"Cercle Brugge eist een uitleg van het Professional Referee Department voor de rode kaart van Popovic. Ze hebben een punt. Voor die fout raakt Badji de bal duidelijk met de hand, waardoor de aanval eigenlijk afgefloten had moeten worden. Zelfs na een interventie van de VAR bleef D’Hondt bij zijn beslissing", vertelt hij bij Het Belang van Limburg.

"Volgens hem ging het om een ‘natuurlijke loopbeweging’. Dat zou dan geen hands zijn, maar een bal die vanop minder dan een meter met 100 kilometer per uur tegen een arm wordt geknald wel? Sorry, maar de regels rond hands worden week na week inconsequent toegepast", stelt de ex-scheidsrechter vast.

Hij heeft dan ook een duidelijke boodschap voor het Referee Department. Er moeten duidelijkere richtlijnen komen voor de refs. "Dat is geen verwijt aan de scheidsrechters zelf, maar aan hun bazen."

"Zij moeten duidelijke richtlijnen meegeven aan hun scheidsrechters. Bij Antwerp werd een doelpunt van Ondrejka wel afgekeurd voor hands, terwijl zelfs na vier herhalingen nog altijd niet duidelijk werd of hij die bal nu met de hand of met de borst had geraakt. Er valt gewoon geen pijl op te trekken. Ze hebben geluk dat het geen beslissend doelpunt was, anders was er veel meer commotie rond geweest", besluit Gumienny.