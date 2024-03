🎥 Buffalo's pakken uit: "KAA Gent heeft nieuws dat alle blauwwitte harten zal verwarmen"

'KAA Gent heeft nieuws dat alle blauwwitte harten zal verwarmen', klinkt het op de clubwebsite van de Buffalo's. De club bevestigt dat Sven Kums nog een jaar bij heeft getekend.

Sven Kums lag nog tot juni 2024 onder contract bij KAA Gent. Eigenaar Sam Baro gaf onlangs al aan verder te willen met de middenvelder, maar nu kan de club het nieuws met een leuk filmpje zelf bevestigen.

De middenvelder zal nog één jaartje bij de Buffalo's blijven. Hij tekende een jaar bij. Het is een contractverlenging waar de supporters ongetwijfeld erg blij mee zullen zijn.

De Gentse kapitein reageerde al kort op de clubwebsite. Hij was duidelijk enthousiast. "Toen ik mijn kinderen vertelde dat ik nog een jaar langer in Gent zou blijven, reageerden ze heel erg blij. Net zoals ik voelen ze zich thuis bij KAA Gent."

"Deze club is deel gaan uitmaken van mijn familie. Meer dan 300 wedstrijden voor Gent, dan zit blauw en wit toch in je hart. Het was mijn wens om hier te kunnen blijven en voor de supporters wil ik ook volgend seizoen nog eens het allerbeste van mezelf geven", reageerde hij op het webstek van de club.

Kums speelde in zijn carrière al 311 wedstrijden voor KAA Gent, waarin hij de netten 30 keer deed trillen en 41 assists gaf.