Ferme verwittiging richting Anderlecht: "Puntendeling bij Club Brugge was ook geen toeval"

KV Kortrijk gaat nog een keertje vol aan de bak in de reguliere competitie. Op bezoek bij RSC Anderlecht wil het de positie richting de play-downs nog een beetje verbeteren. Bij paars-wit mogen ze gewaarschuwd zijn.

KV Kortrijk is allerminst een geslagen hond. Het team staat weliswaar opnieuw alleen laatste na afgelopen weekend, maar de kloof met de veilige dertiende plaats aan het einde van het seizoen is nog steeds maar vijf punten.

Bovendien zette het tegen Royal Antwerp FC geen slechte prestatie neer. Toegegeven: in de eerste helft werden ze weggedrukt, maar in minuut 90 had de gelijkmaker ook nog zomaar kunnen vallen. "En in de heenwedstrijd werd het 6-0 in Antwerp", beseften ze bij Kortrijk.

Coach Freyr Alexandersson heeft iets neergezet in Kortrijk. Hij gaf al een flinke verwittiging richting paars-wit en de Deense kolonie aldaar. En ook de spelers willen graag nog een laatste keer in de reguliere competitie knallen.

Puntendeling op Club Brugge

Tegen Anderlecht hebben ze sowieso niets te verliezen en dat beseft ook Abdoulaye Sissako: "Niets is onmogelijk in het voetbal. We pakten ook een punt op Club Brugge en dat was geen toeval."

Een stevige verwittiging richting RSC Anderlecht, waar ze mogelijk bovendien Thorgan Hazard (en andere sterkhouders?) rust gaan gunnen richting play-offs.