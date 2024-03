KV Mechelen-kapitein Schoofs doet opvallende bekentenis over welke Belgische topclub hem wou binnenhalen

Rob Schoofs speelt dit seizoen weer op een bijzonder hoog niveau. De middenvelder nam KV Mechelen na Nieuwjaar bij de hand en nu staat Malinwa op de rand van de top zes. Maar Schoofs had voor hetzelfde geld bij een topclub kunnen zitten.

In Extra Time ging het over de kansen van KV Mechelen om in Europa te spelen, iets wat Schoofs nog niet al te vaak heeft mogen meemaken.

Bij KAA Gent stond hij niet op de Europese lijst en na de bekerwinst mocht KV Mechelen Europees niet aantreden als straf. "Dat zou fijn zijn, ja. Voetballen tegen mooie tegenstanders", zei hij in Extra Time.

"Bij KAA Gent stond ik niet op de lijst voor de Europese campagne. Daar heb ik nog wat hartzeer van", zegt de middenvelder. Maar hij gaf ook toe dat er een topclub kwam aankloppen.

Niemand minder dan leider Union. "Na de bekerfinale heeft Union gepolst of ik de overstap wilde maken. Na het verlies was ik even down en heb ik erover nagedacht, maar ik had een goed gevoel bij KV Mechelen", bekent Schoofs.

Dat is voorlopig ook goed uitgedraaid. "Ze wilden een stap vooruit zetten en ik heb er absoluut geen spijt van. Ik ben gelukkig in Mechelen."