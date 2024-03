Megatransfer voor Rode Duivel zit eraan te komen: Manchester United, Barcelona en Arsenal op vinkenslag

De kans dat Amadou Onana volgend seizoen nog voor Everton speelt, is niet zo groot. De 22-jarige middenvelder wordt momenteel op de voet gevolgd door de groten der aarde. Everton hoopt dan weer op de grote jackpot.

Onana beleeft niet zijn leukste seizoen bij Everton, dat pas 18de staat en dus in degradatiegevaar is. Toch erkent iedereen in de Premier League het talent van de verdedigende middenvelder. De clubs staan dan ook in de rij voor hem.

Er waren al veel geruchten over een mogelijk vertrek. Met Newcastle United dat volgens de tamtam al een bod zou neergelegd hebben. Maar Onana mag hoger mikken.

Transferspecialist Fabrizio Romano bevestigde gisteren dat topclubs als Manchester United, Barcelona en Arsenal fel geïnteresseerd zijn. Dat is natuurlijk van een ander kaliber.

Everton hoort de kassa al rinkelen. Er werden prijzen van 40 miljoen genoemd, maar de Toffees willen veel meer. Een bod van om en bij de 60 miljoen euro is bespreekbaar, maar voor minder gaan ze niet.

En ze hopen natuurlijk meerdere topclubs tegen elkaar uit te kunnen spelen. Maar eerst en vooral willen ze de degradatie nog ontlopen. Ze staan slechts één punt achter Luton Town en hebben er zeven voorsprong op Burnley en Sheffield United.