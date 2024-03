Tomasz Radzinski vertelt honderduit over 'onhandige' Koller en CL-campagne: "Ik was boos na mijn goal tegen Lazio"

Als u denkt aan een legendarisch spitsenduo uit de Belgische competitie zal het al heel raar moeten lopen als Tomasz Radzinski-Jan Koller de revue niet passeert. De kleinste van de twee was vorige week te gast in de podcast die zijn naam draagt: Radio Radzinski.

En daar vertelde de Pools-Canadese spits honderduit. De mooiste periode in zijn carrière was natuurlijk die bij Anderlecht. “Ik was een van de laatste van de ploeg die Verschueren is komen halen. Zo ging dat toen. De beste spelers en coaches van het land kwamen uiteindelijk altijd bij Anderlecht terecht", vertelde hij.

Hij brak uiteindelijk helemaal door toen Arie Haan ontslagen werd en de betreurde Jean Dockx hoofdtrainer werd. "Jean was echt een geweldige gast die mij enorm veel vertrouwen heeft gegeven. Hij liet ons complexloos voetballen en paste zich nooit aan de tegenstander aan."

"Ik was in het begin dan ook niet blij toen Verschueren in 1999 Aimé Antheunis ging wegplukken bij kampioen Racing Genk. Maar het heeft wel gewerkt. Dus nog eens hoedje af voor ‘Mister Michel’.”

De eerste ballen van Koller zijn we op de parking mogen gaan zoeken

Het was niet het enige schot in de roos van Verschueren, want hij haalde ook Koller naar het Astridpark. "Nochtans zag ik het eerst niet goedkomen. Vercauteren trapte op training altijd zelf de centers en dat ging vaak richting grote Jan."

"Maar die wist daar in het begin geen raad mee. Zijn eerste ballen zijn we letterlijk mogen gaan zoeken op de parking. Gelukkig heeft hij zich snel aan het niveau aangepast.”

Uiteraard ging het dan ook over die fantastische Champions League-campagne waarin onder meer Real Madrid en Lazio geklopt werden. "Al was ik na mijn goal tegen Lazio toch ook wat kwaad. Het publiek was de hele wedstrijd aan het morren en dus heb ik mijn doelpunt gevierd met de handen achter mijn horen. Zo wou ik de supporters tonen dat ze zich beter op een positieve manier laten horen."