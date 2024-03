Vandenbempt geeft zijn mening over wie de top zes zal halen op de laatste speeldag: "Zij zijn gespecialiseerd in falen op cruciale momenten"

Het wordt op de laatste speeldag ongemeen spannend voor de plaatsen in de top zes. Vier ploegen voor twee plaatsen. KV Mechelen en Genk hebben het in eigen handen, Gent en Cercle moeten hopen op misstappen van die twee. En zelf ook winnen. Peter Vandenbempt vindt het ook moeilijk te voorspellen.

Zo is er Gent, dat al heel wat klappen kreeg de afgelopen maanden. "Het was toen veel onwaarschijnlijker dat Gent er niet ging bij zijn, dan dat ze er nu wel gaan bij zijn", klonk het bij Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

"De logica zegt mij: het echt goede Racing Genk van gisteren zal altijd winnen in Westerlo, waar zeker resultaatsgewijs met 3 nederlagen een beetje de mot in zit", aldus Vandenbempt bij Sporza.

"En KV Mechelen, de beste ploeg van 2024, 7 van 9 wedstrijden gewonnen zonder nederlaag, 4 op een rij, geweldige flow, barstend van vertrouwen: die gaan ook gewoon winnen in Leuven."

Genk en Cercle

"Maar... Genk heeft zich dit seizoen gespecialiseerd in falen op cruciale momenten. Herinner je de Europese campagne, de bekerblamage in Oostende. En KV Mechelen heeft er in een iets verder verleden een keer of 3, 4 net naast gegrepen. Ze waren gespecialiseerd in plaats 7."

KVM en Genk zullen wel allebei moeten winnen. "Want Cercle Brugge gaat winnen van RWDM, zo zwak als die waren tegen Anderlecht."

"Om te besluiten zou mijn voorspelling zijn, dat ik het niet weet. Maar omdat dat een beetje flauw is, zeg ik Racing Genk en Cercle Brugge."