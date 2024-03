Standard wil verlengen, maar deze speler is véél te goed om op de bank te zitten: "Zulk een seizoen wil hij niet meer"

De voorbije weken krijgt William Balikwisha weer zijn kans bij Standard, maar onder Carl Hoefkens was hij op een gegeven moment helemaal uit beeld verdwenen. De jongste Balikwisha is echter veel te goed om niet ergens vaste basisspeler te zijn. Kan Standard hem alsnog overtuigen?

Hij is systematisch een van de meest verwachte spelers door de supporters, een van de meest toegejuichte spelers bij zijn invalbeurten. Toch heeft hij slechts 38% van de speeltijd gehad sinds het begin van het seizoen.

Na een mooi seizoen onder Ronny Deila heeft het middenveld nooit dezelfde harmonie gevonden met Carl Hoefkens en heeft hij regelmatig op de bank gezeten.

Zijn talent met de bal aan de voet is echter onmiskenbaar, en Ivan Leko aarzelt niet om hem te gebruiken wanneer hij dat wil. Deze situatie past natuurlijk niet in het plaatje bij de 24-jarige speler, die een volledig seizoen nodig heeft om echt te laten zien wat hij in huis heeft en vertrouwen nodig heeft om de omvang van zijn talent te tonen.

Discussies

Met een contract dat afloopt op 30 juni 2025, zou William Balikwisha volgens informatie van La Dernière Heure onlangs van manager zijn veranderd. Zij willen praten met Standard over een verlenging.

Bij de leiding van de Rouches willen ze daar ook aan meewerken, maar niet tegen elke prijs. Vader Balikwisha hoopt echter wel op beterschap.

"We zullen zien hoe de Europe Play-Offs verlopen. Eén ding is zeker, zo'n seizoen opnieuw beleven zal heel moeilijk zijn voor William." De discussies zullen de komende weken worden voortgezet.